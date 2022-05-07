По месту жительства мужчины провели обыск.

В Киеве открыто производство против мужчины, который звонил на "горячую" линию Фонда гарантирования вкладов физических лиц и оправдывал войну РФ против Украины.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры сообщено о подозрении киевлянину по факту оправдания, признания правомерным, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, подозреваемый в течение марта-апреля 2022 года совершал звонки на "горячую линию" Фонда гарантирования вкладов физических лиц и ряда граждан Украины, во время которых отрицал факты убийств российскими военнослужащими мирного населения и совершения ими других военных преступлений, оправдывая при этом вооруженную агрессию РФ против Украины.

По месту жительства фигуранта проведен обыск. Он задержан в порядке ст. 208 УПК.

Сейчас подозреваемого проверяют на причастность к совершению коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Ранее сообщалось, что Кличко впервые назвал киевлянам дату, когда можно "понемногу" возвращаться в город.

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