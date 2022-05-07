Музыкант отметил, что Примадонна не дала конкретного ответа на его просьбы.

Украинский музыкант и фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин поделился, что после 24 февраля общался с российской звездой Аллой Пугачевой. Он просил ее выступить против войны в Украине. Об этом Харчишин рассказал в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм".

Валерий уточнил, что ответа на обращение от Аллы Борисовны не поступило. Однако по выступлениям Максима Галкина на публике Харчишин понял, что Пугачева услышала его посыл.

"Я обратился к Алле Борисовне, с которой знаком. От нее пусть и не было какого-то конкретного обращения, но от Галкина мы это видим. И то, что он сейчас делает, должно повлиять на ту часть россиян, которая с головой", - прокомментировал Валерий Харчишин.

Напомним, Ефросинина поделилась подробностями разговора с Галкиным. Телеведущая рассказала, что благодарна Максиму Галкину за его позицию, за которую в России против Галкина уже готовят уголовное дело.

Также УНИАН писал, что роскошный особняк Галкина и Пугачевой в России выставлен на продажу.

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