Мэр признал, что гарантировать безопасность киевлянам пока невозможно.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что после 8-9 мая жителям столицы, которые выехали из-за полномасштабной войны с Россией, можно начинать возвращаться.

Об этом он сказал в эфире "Радио НВ".

"Я рекомендую киевлянам пока не торопиться возвращаться в Киев, учитывая опасность. Целью агрессора была и остается столица. Большое количество мин в пригороде, в лесопарковых зонах. Военные говорят, что пока большая часть этих территорий остается опасной. Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8−9 [мая] можно будет понемногу возвращаться в столицу", - отметил он.

Мэр напомнил, что 8-9 мая комендантский час в городе будет прежним - с 22:00 до 5:00. По его оценкам, на сегодня в городе находятся порядка 2,2 млн человек, а до 24 февраля проживало около 3,5 млн. В период боевых действий за Киев в городе находилось около миллиона жителей, сообщил Кличко.

Ранее сообщалось, что усиленного комендантского часа в Киеве 8-9 мая не будет.

По оценкам городской власти, с начала полномасштабного российского вторжения в Киеве повреждены свыше 200 жилых домов, а также значительное количество школ и детсадов.

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