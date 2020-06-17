Катастрофа самолета в Одессе: второй пилот скончался в больнице

Самолет совершил аварийную посадку, во время приземления в кабине находились двое членов экипажа.

В одесской больнице скончался второй пилот, находившийся в самолете, который потерпел крушение.

Читайте также"Залповый" ливень затопил Одессу: движение общественного транспорта ограничили

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник регионального главка Национальной полиции Олег Бех.

По его словам, сообщение о падении самолета поступило в полицию примерно в 12:20 от очевидцев.

На место происшествия оперативно прибыли патрульная полиция, следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС.

Как выяснилось, произошла авария легкомоторного самолета «Дельфин», произведенного Одесским авиазаводом.

В кабине находились двое людей. На момент прибытия сотрудников правоохранительных органов они были живы, но находились в крайне тяжелом состоянии.

Командиру экипажа Олегу Синице, который является опытным пилотом, полицейские пытались оказать помощь, но он скончался на месте.

Второго пилота Юрия Жуковского доставили в городскую больницу № 11, где от несовместимых с жизнью травм он скончался.

На место происшествия также прибыли представители предприятия «Укравиарух» и международного аэропорта «Одесса».

Как отметил Бех, видеорегистраторы, которые были на борту, изъяты.

«Мы уже знаем, что в 11:55 самолет начал движение. В 12:14 командир сообщил, что необходима аварийная посадка. И в 12:16 с ним пропала связь», - сообщил Бех.

По информации ГУ Национальной полиции, оба пилота - 1955 года рождения.

Как отметили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, сообщение о падении самолета на улице Аэропортовской, неподалеку от торгового центра «Метро», поступило в службу спасения в 12:21.

В пресс-службе добавили, что самолет совершил аварийную посадку, во время приземления в кабине находились двое членов экипажа.

Пожарно-спасательные подразделения проводили работы по смыву горюче-смазочных материалов. От ГСЧС привлекались 12 единиц техники и 46 человек личного состава.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram