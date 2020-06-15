В Карпатах застряли десятки туристов: спасательная операция продолжается с ночи

Пока удалось спасти одну группу туристов из 10 человек. Еще 12 туристов остаются заблокированными из-за высокого уровня воды в реке.

Вчера вечером в службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Манява Богородчанского района, возвращаясь с отдыха на Манявском водопаде, из-за внезапного поднятия уровня воды в реке Манявка застряла туристическая группа.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области.

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15 июня в 00:20 поисково-спасательное отделение на снегоболотоходе «Богун» прибыло к ближайшему притоку реки Манявка со стороны села Манява, ориентировочно за 1 км от места нахождения двух групп туристов в количестве 10 человек, в том числе 3 детей, которые находятся в одном автомобиле. Еще одна группа туристов в количестве 12 человек, в том числе 3 детей, на 4 квадроциклах находится неподалеку.

Как отмечается, из-за высокого уровня воды в притоках реки применить снегоболотоход временно невозможно, спасатели осуществляли переправу через первій приток реки при помощи спасательных веревок.

Сегодня утром спасатели с помощью грузового автомобиля повышенной проходимости переправили через водные преграды группу туристов из 10 человек, в том числе 3 детей. Состояние их удовлетворительное.

В настоящее время изучается вопрос возможности вывода другой группы (12 человек, в том числе 3 детей) другими окольными путями, поскольку водная преграда перед ними слишком велика для использования транспорта.

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