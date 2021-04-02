В результате стрельбы охранник получил телесные повреждения в область головы и туловища.

В Киеве задержан мужчина, выстреливший в охранника магазина после замечания об отсутствии маски.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что инцидент произошел в помещении магазина, расположенного в ТРЦ на проспекте Победы.

"Мужчина зашел в магазин без защитной маски, в связи с чем охранник сделал ему замечание. Не желая соблюдать карантинные меры, мужчина достал предмет похожий на пистолет и произвел 2 выстрела в охранника", - рассказали в прокуратуре.

В результате стрельбы охранник получил телесные повреждения в область головы и туловища.

Как сообщил источник УНИАН в правоохранительных органах, инцидент произошел сегодня ночью в помещении магазина, расположенного в ТРЦ "Украина".

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Злоумышленника задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганские действия с применением оружия).

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Автор: Александр Топчий