Здание Капитолия заблокировано на вход и выход. По данным источников, водитель скончался.

В США неизвестный на автомобиле въехал в ограждение Капитолия в Вашингтоне. Трое человек, включая водителя, получили ранения.

Читайте такжеНа Хмельнитчине во время задержания полицией умер 25-летний ветеран АТОКак сообщает CNN, в результате наезда пострадали двое полицейских, их госпитализировали.

Кроме того, по данным источников, после тарана водитель вышел из машины и размахивал ножом. Тогда один из полицейских в него выстрелил.

По данным AFP, водитель скончался.

Здание Капитолия, в котором располагается Конгресс США, заблокировали. Вход и выход запрещен.

Large police presence and two stretchers being brought out pic.twitter.com/EmidoLP0PT — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021

Appears that a car smashed into the barrier. Two people are on stretchers. Can’t see whether it’s an officer or civilian pic.twitter.com/Ud5WYGyKFu — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021

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Перевод: Катерина Комолова