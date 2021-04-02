Здание Капитолия закрыли на вход и выход / фото twitter.com/JacquiHeinrich

В США неизвестный на автомобиле въехал в ограждение Капитолия в Вашингтоне. Трое человек, включая водителя, получили ранения.

Читайте такжеНа Хмельнитчине во время задержания полицией умер 25-летний ветеран АТОКак сообщает CNN, в результате наезда пострадали двое полицейских, их госпитализировали.

Кроме того, по данным источников, после тарана водитель вышел из машины и размахивал ножом. Тогда один из полицейских в него выстрелил.

По данным AFP, водитель скончался.

Здание Капитолия, в котором располагается Конгресс США, заблокировали. Вход и выход запрещен.

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Перевод: Катерина Комолова