В США неизвестный на автомобиле въехал в ограждение Капитолия в Вашингтоне. Трое человек, включая водителя, получили ранения.
Читайте такжеНа Хмельнитчине во время задержания полицией умер 25-летний ветеран АТОКак сообщает CNN, в результате наезда пострадали двое полицейских, их госпитализировали.
Кроме того, по данным источников, после тарана водитель вышел из машины и размахивал ножом. Тогда один из полицейских в него выстрелил.
По данным AFP, водитель скончался.
Здание Капитолия, в котором располагается Конгресс США, заблокировали. Вход и выход запрещен.
Large police presence and two stretchers being brought out pic.twitter.com/EmidoLP0PT— Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021
Appears that a car smashed into the barrier. Two people are on stretchers. Can’t see whether it’s an officer or civilian pic.twitter.com/Ud5WYGyKFu— Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021
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