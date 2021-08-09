Взрослые из-за драки забыли про маленькую девочку, которая дрейфовала на надувном круге, наблюдая за происходящим.

На пляже "Ланжерон" в Одессе произошла драка при участии женщин.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Ху**ая Одесса.

На записи видно, как женщина дает леща рядом плавающему мужчину, после чего в ожесточенной схватке с ней сцепляется другая туристка. На фоне этого одна из отдыхающих кричит, что все неверующие. За всем этим наблюдает маленькая девочка на надувном круге, которую родители оставили без внимания.

"На Ланжероне сегодня жарко, атеисты устроили морской бой с верующими", - говорится в подписи к видео.

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Автор: Денис Прядко