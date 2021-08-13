Среди них было трое детей.

В Одесской области спасли 9 человек, которых на сломанном катамаране унесло в открытое море.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба".

Как отмечается, 12 августа примерно в 18:10 дежурный капитан-координатор морского спасательно-координационного центра указанного предприятия получил сообщение от ГСЧС о том, что парусный катамаран "Ананда 929" с 6 взрослыми и 3 детьми на борту со сломанной мачтой уносит в Черное море.

В частности, судно находится в районе поселка Черноморское, в 1,5-2 км от берега.

Читайте такжеВ Чернигове на переходе насмерть сбили майора полиции (фото)Дежурный капитан-координатор объявил тревогу, Морская поисково-спасательная служба задействовала свой катер, который в 18:55 эвакуировал экипаж и пассажиров катамарана на свой борт.

Все девять человек доставили в яхт-клуб "Сосновый берег" (частный яхт-клуб в поселке Лески). В медицинской помощи спасенные люди не нуждались.

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Автор: Лариса Козовая