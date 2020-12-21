После изнасилования он переоделся в вещи родственников потерпевшей и исчез.

В Одесской области арестован 25-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 73-летней женщины.

Читайте такжеНа Львовщине женщина обвинила правоохранителей в изнасиловании, в полиции говорят о несовпадении (видео)Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, преступление совершено в городе Татарбунары – административном центре одноименного района.

«Преступление совершено неделю назад. Подозреваемый – 25-летний житель райцентра – ночью пробрался в дом 73-летней женщины и, применив физическую силу, против воли потерпевшей вступил с ней в интимную связь», - сообщили в отделе.

Мужчину задержали спустя несколько дней. Как уточнили в отделе, поиски злоумышленника затянулись в связи с тем, что он не был знаком с жертвой – проник в первый попавшийся дом.

На допросе он пояснил, что, будучи пьяным, перелез через забор «первого попавшегося» частного дома. Проник внутрь, увидел в комнате спящую женщину, сбросил с нее одеяло, разделся и изнасиловал.

Затем злоумышленник нашел в соседней комнате вещи родственников потерпевшей (куртку, ботинки), в которые оделся, покидая дом.

После проведения всех необходимых экспертиз правонарушителю объявили подозрение по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Как уточнили в главке, 17 декабря суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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Автор: Лариса Козовая