В Одесской области арестован 25-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 73-летней женщины.
Читайте такжеНа Львовщине женщина обвинила правоохранителей в изнасиловании, в полиции говорят о несовпадении (видео)Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, преступление совершено в городе Татарбунары – административном центре одноименного района.
«Преступление совершено неделю назад. Подозреваемый – 25-летний житель райцентра – ночью пробрался в дом 73-летней женщины и, применив физическую силу, против воли потерпевшей вступил с ней в интимную связь», - сообщили в отделе.
Мужчину задержали спустя несколько дней. Как уточнили в отделе, поиски злоумышленника затянулись в связи с тем, что он не был знаком с жертвой – проник в первый попавшийся дом.
На допросе он пояснил, что, будучи пьяным, перелез через забор «первого попавшегося» частного дома. Проник внутрь, увидел в комнате спящую женщину, сбросил с нее одеяло, разделся и изнасиловал.
Затем злоумышленник нашел в соседней комнате вещи родственников потерпевшей (куртку, ботинки), в которые оделся, покидая дом.
После проведения всех необходимых экспертиз правонарушителю объявили подозрение по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Как уточнили в главке, 17 декабря суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
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