Уточним, напавший на пожилую женщину Евгений Павлишин является сыном руководителя Ривненской АЭС Павла Павлишина.

64-летняя женщина, ранее избитая сыном директора Ривненской АЭС Евгением Павлишиным на территории базы отдыха "Холодок" на Белом озере, умерла в больнице.

Об этом сообщил источник редакции в Нацполиции Украины.

Уточним, напавший на пожилую женщину Евгений Павлишин является сыном руководителя Ривненской АЭС Павла Павлишина.

На территории базы отдыха, принадлежащей Евгению Павлишину, и произошло избиение женщин. Павлишин-младший не нашел лучшего места для устранения нужды, чем стена одного из домиков базы отдыха "Холодок", где он на выходных "отдыхал" со своими друзьями.

Когда пожилая женщина, арендовавшая этот домик для отдыха с дочерью, сделала замечание, то после фразы: "Ты что, не знаешь кто я?", получила удар, от которого упала на землю, а владелец базы продолжил бить лежащую ногами. Досталось и дочери пострадавшей, пытавшейся защитить мать.

"Полиция расследует факт избиение. Заявление о совершении преступления из полиции не забирали, несмотря на оказываемое давление", - написала в социальной сети Facebook дочь избитой Адександра Гончар.

Как сообщалось, сын директора Ривненской АЭС Евгений Павлишин избил пожилую женщину.

Независимый профсоюз Ривненской АЭС требует увольнения директора станции Павла Павлишина.