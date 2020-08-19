Переломали ребра, требуя деньги: в Одесской области напали на судью

По данному факту открыто уголовное производство.

В Одесской области неизвестные напали на судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Юлию Шевчук. Ее избивали и пытали, требуя деньги с драгоценностями.

Читайте такжеПоявилось видео избиения украинской топ-модели на пляже в ТурцииОб этом Высшему совету правосудия сообщил глава суда Александр Боярский.

Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 августа.

По его информации, судья получила серьезные телесные повреждения, в том числе переломы ребер, закрытую черепно-мозговую травму. На данный момент Юлия Шевчук госпитализирована.

По данному факту открыто уголовное производство. Однако, как отметил Боярский, до сих пор правоохранители не подали в суд ни одного ходатайства касательно указанного нападения, кроме проведения осмотра места событий. Он попросил взять расследование производства на контроль и довести его до суда, а также принять меры по охране суда.

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Автор: Катерина Шварц