На Закарпатье четверо подростков избили 12-летнюю девочку

Правоохранители начали досудебное расследование по ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

В Закарпатской области четверо подростков избили 12-летнюю девочку.

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Как сообщила сегодня пресс-служба областной полиции в Facebook, вчера работники Виноградовского отделения полиции получили заявление от жительницы райцентра, которая сообщила, что четверо подростков избили ее дочь.

По факту причинения малолетней телесных повреждений начали досудебное расследование по ст. 125 Уголовного кодекса ("умышленное легкое телесное повреждение").

"Пострадавшей дано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Именно экспертам предстоит установить степень тяжести причиненных 12-летней телесных повреждений. Личности обидчиков уже установлены. Это две 14-летние девушки и двое 15-летних ребят. Их в присутствии родителей опрашивают полицейские", - рассказали в полиции.

Отмечается, что правоохранители выясняют обстоятельства инцидента и устанавливают причины такого поступка подростков.

С детьми и родителями также будут работать ювенальные полицейские.

По делу продолжается досудебное расследование.

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