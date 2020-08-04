Избиение в поезде "Мариуполь - Киев": самочувствие потерпевшей ухудшилось

Женщина, в частности, пожаловалась на боль в носу и ушах.

Пассажирка УЗ Анастасия Луговая, которую жестоко избили в поезде "Мариуполь - Киев" и пытались изнасиловать, рассказала о своем состоянии здоровья.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram поздно ночью.

«Сегодня днем после обезболов челюсть болела немного меньше, но потом стало хуже. Сейчас только "мугыкаю". Очень плохо. Голова болит. Нужно еще вколоть обезбол, но врачи советуют это сделать позже, потому что можно навредить организму», – написала женщина.

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По ее словам, она четвертый день в таком состоянии, но ей до сих пор не осмотрели нос, отчего под глазами появились большие синяки.

«Еще у меня не все в порядке с правым ухом. Нападающий сорвал серьги, а когда бил - сломал его. Обезбол помогает, но временно притупить всю боль», – отметила Луговая.

Как сообщал УНИАН, по данным прокуратуры, утром 31 июля в полицию Киева поступило сообщение о том, что в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением «Мариуполь - Киев» пассажир избил и пытался изнасиловать женщину.

По словам потерпевшей Анастасии Луговой, мужчина без верхней одежды ворвался в ее купе около 03:00, в присутствии ее несовершеннолетнего сына начал наносить многочисленные удары кулаками по лицу и пытался совершить действия сексуального характера.

Потерпевшей вместе с ребенком удалось убежать от злоумышленника. По прибытии поезда на станцию ​​железнодорожного вокзала «Киев-Пассажирский» мужчину задержали. Злоумышленником оказался ранее трижды судимый за похищение, хулиганство и кражу Виталий Рудзько, уроженец Запорожья 1975 г.р. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

1 августа Соломенский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября без права выхода под залог.

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