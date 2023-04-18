По факту избиения срочника начата служебная проверка.

Руководство Западного территориального управления Национальной гвардии отреагировало на видео избиения срочника командиром в одной из воинских частей Ивано-Франковска.

В НГУ отмечают, что руководство, как и все общество, возмущено действиями офицера воинской части из Ивано-Франковска в отношении солдата срочной службы.

"По данному факту начата служебная проверка и сообщено территориальное управление Государственного бюро расследования расположенного в городе Львове. ... В свою очередь оказываем всестороннюю поддержку правоохранителям в проведении расследования для предоставления надлежащей правовой оценки действиям офицера", – говорится в сообщении.

Видео дня

Руководство Нацгвардии отмечает, что "в современной армии и в устойчивом обществе нет места для унижения чести и достоинства человека и, в частности, военнослужащего".

Избиение срочника в Ивано-Франковске - что известно

18 апреля в соцсетях всплыло видео, как предполагается, снятое 26 марта текущего года в одной из воинских частей Ивано-Франковска.

На видео, как утверджалось, старший лейтенант Ярема, командир дежурного подразделения по части 1241 Нацгвардии Украины. Он агрессивно общается со срочником, требуя, чтобы тот направлялся в штаб, толкает подчиненного и бьет его кулаками.

Причина конфликта между военными пока неизвестна. Руководство Нацгвардии не называет имя командира, который фигурирует на видео и в отношении которого начата служебная проверка.

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