Одного из фигурантов взяли под круглосуточный домашний арест.

21 сентября Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения - круглосуточный домашний арест для заместителя начальника одного из отделов Самборского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который вместе с другим военнослужащим этого центра подозревается в незаконном лишении свободы и пытках двух граждан.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. Относительно результатов заседания суда в отношении другого фигуранта избиения пока не сообщается.

В то же время отмечается, что работники ГБР подали ходатайство об избрании для обоих подозреваемых мер пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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Избиение людей в ТЦК Самбора - что известно

19 сентября Львовский областной ТЦК и СП сообщил, что двух работников Самборского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые могут быть причастны к избиению гражданского мужчины, отстранили от исполнения обязанностей, проводится служебная проверка.

Такая реакция была обнародована в связи с распространением в соцсетях видео, на котором якобы работники Самборского районного военкомата уже шесть дней избивают и издеваются над харьковчанином.

20 сентября в ГБР сообщили о задержании заместителя начальника одного из отделов Самборского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и военнослужащего - водителя этого отдела, причастных к избиению мужчины и незаконному содержанию его в помещении военкомата.

Как установило следствие, заместитель начальника одного из отделов Самборского РТЦК и СП, а также военнослужащий - водитель этого отдела более недели удерживали в помещении центра двух мужчин, пытаясь заставить их "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации.

20 сентября обоим военнослужащим сообщили о подозрении относительно незаконного лишения свободы пытки, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 УК Украины).

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