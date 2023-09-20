Подано ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога.

Заместителю начальника одного из отделов Самборского районного ТЦК и СП, а также военнослужащему-водителю этого отдела сообщили о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы. Как сообщает Государственное бюро расследований, они незаконно удерживали и пытали в помещении военкомата двух мужчин.

По информации следствия, жители Харькова и Кривого Рога пытались незаконно пересечь границу и попасть в Польшу. Однако их задержали пограничники, составили протокол о нарушении правил пересечения госграницы и доставили в военкомат для постановки на воинский учет.

В военкомате обоих мужчин пытались заставить "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации, на что они не соглашались. Одного из пострадавших удерживали в помещении военкомата 10 дней, другого – 7.

Видео дня

Как сообщается, 19 сентября 2023 года под "наблюдением" руководителя военный-водитель избил обоих граждан. Одного из пострадавших бил руками и ногами по телу и лицу, угрожая оружием. Соответствующее видео было распространено в сети интернет в этот же же день. Другой мужчина получил удар в голову.

ГБР немедленно начало расследование этого инцидента в рамках уголовного производства.

"20 сентября работники ГБР сообщили о подозрении обоим военнослужащим в незаконном лишении свободы и пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - говорится в сообщении. Также отмечается, что подано ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.

Избиение людей в ТЦК Самбора - что известно

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Львовский областной ТЦК и СП сообщил, что военнослужащих Самборского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые могут быть причастными к избиению гражданского мужчины, отстранили от исполнения обязанностей, проводится служебная проверка.

Такая реакция была обнародована в связи с распространением в соцсетях видео, на котором якобы работники Самборского районного военкомата уже шесть дней избивают и издеваются над харьковчанином.

Сегодня, 20 сентября, утром в ГБР сообщили о задержании заместителя начальника одного из отделов Самборского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и военнослужащего-водителя этого отдела, причастных к избиению мужчины и незаконному удержанию его в помещении военкомата.

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