Вину за блокировку девушка возлагает на полицию, с которой накануне очень активно конфликтовала.

Скандальная киевская блогерша ttiisshhiinnaa, которая накануне вступила в конфликт с полицией из-за разгрома гостиничного номера, была заблокирована в Instagram.

В одной из своих последних сториз девушка заявляет, что ее аккаунт был забанен по вине полиции. При этом она находится в истерическом состоянии и угрожает покончить с собой.

«Я любые деньги готова дать, только чтобы мне вернули мою «инсту». Что я буду делать. Зачем не тогда вообще жить?!», - заявила она.

Аккаунт девушки насчитывал более 77 тысяч фолловеров.

В СМИ ранее появилась информация, что год назад полицейские спасли блогершу ttiisshhiinnaa от самоубийства. Причиной проблем стала ссора с парнем.

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Скандал с разгромом апартаментов

Накануне сообщалось, что ttiisshhiinnaa и ее друзья разнесли снятый ими для отдыха гостиничный номер. Полную видеохронику "отдыха" девушка публиковала в своих сториз в Instagram.

Видео с вечеринки быстро разлетелись по сети. На них подростки выпивают, устраивают в номере дружеские кулачные бои, разбивают плазменную панель, ломают мебель, разрисовывают зеркала и устраивают импровизированный "фейерверк" с помощью огнетушителя.

На место прибыла полиция и охранники заведения. Девушка в общении с правоохранителями настаивала, что разгром в номере устроили ее друзья, а она и ее молодой человек непричастны. Кроме того, провоцировала полицейских предложением показать грудь.

В конечном итоге парня девушки задержали и доставили в райотдел полиции. Блогерша поехала за ним, так что конфликт продолжился.

На видео из райотдела можно наблюдать скандал между парой и полицейскими, к молодому человеку несколько раз применили силу.

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Автор: Дмитрий Захаров