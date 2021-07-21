Полицейские обследуют помещения аэропорта и прилегающую территорию.

Из международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого эвакуируют работников и пассажиров из-за обнаруженной подозрительной сумки, в которой может быть взрывчатка.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Согласно информации, сегодня около 09:25 в полицию поступило сообщение от сотрудников службы безопасности аэропорта о том, что на его территории обнаружили подозрительную сумку, в которой может быть взрывчатка.

Сейчас проводится эвакуация работников и пассажиров, полицейские обследуют помещения аэропорта и прилегающую территорию.

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Напомним, 11 июля во Львове 48-летняя местная жительница предоставила ложное сообщение о заминировании двух полицейских зданий.

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Автор: Светлана Макринская