Один из задержанных возле офиса телеканала «Наш» активист Алексей Середюк требовал встречи с главой МВД Арсеном Аваковым, закрытия канала «Наш» и увольнения двоих полицейских.

Участник АТО Алексей Середюк, который грозился выпрыгнуть с четвертого этажа здания Шевченковского райуправления киевской полиции, заявил о достижении определенного компромисса с руководством МВД и слез с окна четвертого этажа внутрь помещения.

Как передает корреспондент УНИАН, еще стоя на окне, Середюк сообщил, что руководство МВД пообещало ему отстранить от должностей заместителя начальника общественной безопасности Владимира Картуша и заместителя начальника Шевченковского райуправления полиции Валентина Галатенко.

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Середюк добавил, что готов сейчас выйти к журналистам вместе с руководством полиции для того, чтобы полицейские еще раз повторили свое обещание.

Также он повторил, что именно эти чиновники регулярно препятствуют активистам проводить акции.

Впоследствии заместитель начальника столичной полиции - начальник криминальной полиции Герман Приступа в присутствии журналистов пообещал, что будет проведена служебная проверка действий должностных лиц полиции, увольнения которых требовал участник антитеррористической операции Алексей Середюк.

Как передает корреспондент УНИАН, Середюк вместе с Приступой вышли к журналистам, которые собрались возле управления.

Приступа заявил, что в отношении заместителя начальника Шевченковского управления полиции Валентина Галатенко и начальника отдела превенции Шевченковского управления полиции Владимира Катруша будут проведены служебные проверки на предмет совершения ими неправомерных действий, а результаты проверки будут переданы в ГБР.

В свою очередь ветеран АТО призвал граждан требовать закрытия пророссийских телеканалов.

«Наша борьба продолжается. Наша миссия - закрытие всех «ватных» телеканалов. Я призываю всех украинцев завтра приходить к таким телеканалов и требовать, чтобы их закрыли. Потому что российская пропаганда осуществляется именно через них, и поэтому мы проиграем. Пока мы теряем людей на фронте, они нам бьют в спину», - заявил Середюк.

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Активисты сегодня пикетировали офис телеканала «Наш», чтобы выразить недовольство прокремлевской политикой этого канала.

В частности активист Евгений Карась, который ранее был лидером организации С14, обвинил работников телеканала «Наш» в распространении дезинформации и получении средств из России.

Произошли столкновения с полицейскими, были задержаны четыре человека.

Один из задержанных возле офиса телеканала «Наш» активист Середюк забрался на подоконник четвертого этажа здания Шевченковского управления полиции с внешней стороны стены и грозился спрыгнуть, если не отпустят его и его побратимов.

Позже он потребовал встречи с главой МВД Арсеном Аваковым, закрытия канала «Наш» и увольнения заместителя начальника общественной безопасности Владимира Картуша и заместителя начальника Шевченковского райуправления полиции Валентина Галатенко.

Середюк заявил, что полицейские систематически препятствуют активистам проводить акции, бьют их, воруют их вещи.

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Автор: Дмитрий Хилюк