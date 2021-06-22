Визитки мэр держит в холодильнике.

Городской голова города Копычинцы Богдан Келичавый похвастался своими съедобными визитками, которые содержат контактные данные на небольших кусочках вяленой свинины.

Как сообщил он корреспонденту УНИАН, такие визитки решил сделать, чтобы привлечь внимание к городу, который издавна славится производством колбас.

Сейчас в городе действует 4 цеха, которые производят мясопродукцию и одно крупное предприятие. Собственно один из предпринимателей и предложил председателю ОТГ такую оригинальную идею и помог ее воплотить.

Новые визитки Келичавый сразу продемонстрировал на своей странице в Фейсбуке.

Читайте такжеНа Днепропетровщине женщина перекрестилась и ограбила церковь (видео)"Не визитка Яроша, конечно. Просто визитка мэра колбасной столицы", – написал под фото Келічавий.

Попутно он поблагодарил своих знакомых, которые подсказали ему эту идею и помогли ее реализовать.

"Сейчас я заказал тираж в 30 штук, держу визитки в холодильнике. Хотя это такая продукция, что даже не будучи в холодильнике, остается пригодной к употреблению 30 дней. Это - демоверсия, еще будем совершенствовать дизайн. Сейчас смотрим на реакцию людей, думал, не перегнули ли мы палку. Но все реагируют положительно", – рассказал он корреспонденту УНИАН.

По его словам, в дальнейшем такие визитки он будет раздавать только на деловых встречах.

"Это не для каждого дня, на приеме граждан такие визитки не буду раздавать. Когда буду ехать где-то в столицу или на другие деловые встречи, то уже их буду брать. Чтобы популяризировать нашу общину, чтобы привлечь внимание к нашей ОТГ", – пояснил замысел с нестандартными визитками Келичавый.

Произведены визитки из свинины.

"Это - мясные чипсы, они у нас очень популярны, люди их покупают к пиву. В форме визиток теперь будут славить Копычинцы как колбасную столицу. Ведь у нас действует 4 цеха, которые конкурируют между собой, некоторые продают продукцию даже за пределы Украины. При союзе было большое производство, после его закрытия местные, которые уже научились делать мясные изделия и жили этим, начали делать все сами. До сих пор многие люди делают колбасу дома, в меньших объемах, не на продажу. Даже мой заместитель по хозяйственным вопросам до того, как пришел к нам на работу, тоже имел свой цех. Пока он был в бизнесе, то у нас было целых 5 цехов", – отметил Келічавий.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Вацик