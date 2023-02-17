Коллаборационист сливал оккупантам разнообразную информацию и помогал проводить псевдовыборы.

Во время обмена пленными Украина отдала России коллаборанта-священника Московского патриархата.

"Чтобы вернуть наших ребят, на запрос той стороны и по собственному согласию был передан один коллаборант, так называемый священнослужитель Московского патриархата, который способствовал оккупантам, сливал разнообразную информацию, помогал проводить псевдовыборы", - сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона.

По его словам, именно Россия пригласила на обмен этого коллаборанта.

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"Украина не стала возражать, он сам был только за, и это помогло вернуть наших ребят-защитников домой", - отметил представитель ГУР.

Обмен пленными 16 февраля

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Украина освободили из российского плена еще 100 военных и одного гражданского. В ОП заявили, что большое количество освобожденных героев получило ранения различного типа тяжести. Соответствующие организации продолжают работать над возвращением остальных военнопленных из российской неволи.

Среди освобожденных из плена оказался первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк. Его оккупанты похитили почти год назад.

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