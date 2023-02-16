Самойдюк и был единственным гражданским в сегодняшнем обмене пленными.

Из вражеского плена освобожден первый заместитель городского головы Энергодара Ивана Самойдюка, которого оккупанты похитили почти год назад.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в своем Telegram-канале. Он поблагодарил всех причастных к возвращению Самойдюка, который и был единственным гражданским в сегодняшнем обмене пленными.

"Имеем такую долгожданную весть длиной в 333 бесконечных дня - из плена освобожден первый заместитель городского головы Иван Самойдюк. Иван Игнатьевич попал в плен еще 19 марта прошлого года. Все это время он находился в неволе, под постоянным моральным и физическим давлением. Но надо знать силу духа, стойкость и преданность Украине этого мужественного человека, чтобы понимать: таких как он - не сломать", - отметил Орлов.

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Оккупация Энергодара

Как сообщал УНИАН, 2 марта 2022 года жители Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, не впускали российские войска в город. Жители города массово вышли и стали на пути движения вражеской колонны.

Оккупанты отошли, но уже на следующий день, 3 марта, они обстреляли блокпост в Энергодаре и применили оружие против мирного населения, а потом зашли в город.

20 марта Орлов заявил о похищении оккупантами своего первого заместителя Ивана Самойдюка.

Сегодня, 16 февраля, освободили из российского плена еще 100 украинских военных и одного гражданского. Среди воинов - нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ, из которых 94 – защитники Мариуполя, включая 63 воина с "Азовстали".

С начала полномасштабного вторжения России в Украину удалось вернуть на родину 1 тыс. 762 украинца.

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