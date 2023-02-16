Также из российской неволи вернулся и один гражданский.

Украина вернула из плена 100 военных и одно гражданское лицо. Как сообщает глава ОП Андрей Ермак, 94 воина защищали Мариуполь, а 64 из них сражались на Азовстали.

"Среди освобожденных бойцов-нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ. 94 из них - защитники Мариуполя, включая 63 воина с "Азовстали". Их так долго ждали родные", - говорится в сообщении Ермака в Telegram.

Глава ОП отметил, что большое количество освобожденных героев получило ранения различного типа тяжести. Также Ермак добавил, что соответствующие организации продолжают работать над возвращением остальных военнопленных из российской неволи.

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Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, состоялся обмен в формате 101 на 101. Российская сторона получила 101-го военнослужащего, которых самолетом отправили в Москву.

Кроме этого, российское Минобороны выступило с резким заявлением о состоянии пленных оккупантов:

"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращено 101 российского военнослужащего, которым в плену грозила смертельная опасность. Всем уволенным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - говорится в сообщении РФ.

Возвращение из плена украинских военных: что известно из крайних обменов

4 февраля из плена вернули 116 бойцов - в том числе снайперов, бойцов ССО и защитников Мариуполя.

8 января удалось вернуть из российского плена 50 военных. В общем на тот момент из неволи вернулись 1646 украинцев.

В конце прошлого года стало известно о возвращение 140 военнопленных на территорию Украины.

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