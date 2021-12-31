По данным ГСЧС, в реанимации работали одновременно 5 кислородных концентраторов, что создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о предварительных данных расследования трагедии, произошедшей 28 декабря в Косовской больнице (Ивано-Франковская обл).

Как говорится в сообщении ГСЧС, причиной трагедии стало грубое нарушение правил пожарной безопасности.

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"Уже есть предварительные данные по расследованию трагедии в Ивано-Франковской больнице... К сожалению, несмотря на то, что обстоятельства таких резонансных пожаров отличаются – причина почти всегда одна: грубое нарушение правил пожарной безопасности. 28 декабря в Косовской больнице именно действия человека - его неосведомленность относительно элементарных законов физики и пренебрежение правилами безопасности привели к невосполнимым потерям", - отмечают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в реанимации работали одновременно 5 кислородных концентраторов, что создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом. По предварительным данным, от контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом, в реанимационной палате мгновенно загорелось медицинское оборудование, ткань и другие предметы.

"В таких условиях быстрого распространения пожара было не избежать", - подчеркивают в ГСЧС.

"За такую страшную ошибку и людям, и государству пришлось заплатить очень высокую цену – погибли три человека. Сейчас врачи борются за жизни тех, кто получил травмы, а ГСЧС проведет неотложные проверки больниц на состояние пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Спасатели призвали руководителей медицинских учреждений строго запретить использование открытого огня в реанимационных отделениях и вблизи кислородного оборудования.

Смертельный пожар в больнице на Франковщине

Как сообщал УНИАН, вечером 28 декабря на Ивано-Франковщине произошел пожар в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы.

В ГСЧС ранее сообщали, что пожар в больнице мог произойти из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности сотрудником медучреждения. Возгорание могла вызвать заупокойная свеча по умершему от СOVID-19 пациенту.

Начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, в результате чего погибли и пострадали люди (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

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