Учения будут проводить совместно со спасателями ГСЧС.

Министерство здравоохранения совместно с Государственной службой чрезвычайных ситуаций инициируют обучение и консультационную поддержку учреждениям здравоохранения по работе с кислородом.

Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида. Такое заявление он сделал во время поездки в Центральную районную больницу города Косов Ивано-Франковской области, где недавно произошел пожар в палате с больными COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Трагедия на Ивано-Франковщине стала для всех очень дорогим уроком. Теперь мы должны быть уверены, что такого не повторится, поэтому призываю всех медицинских работников приобщать к мероприятиям, которые будет проводить Минздрав и ГСЧС, и постоянно помнить о правилах противопожарной безопасности. Мы не можем подвергать опасности людей, которые приходят к нам за помощью и лечением", – подчеркнул Комарида.

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Сейчас больница в Косове работает в обычном режиме, кроме реанимационного отделения, пострадавшего в результате пожара. Всех, кто нуждается в медицинской помощи в Косове, также принимают медучреждения Коломыи и Верховины.

Комарида также встретился с семьями погибших при пожаре. По словам замминистра, правительство готово оказать финансовую и психологическую поддержку родственникам погибших.

Напомним, вечером 28 декабря на Ивано-Франковщине в результате пожара в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы погибли четверо пациентов.

Кроме того, пострадали три человека. Их госпитализировали в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу.

В ГСЧС сообщили, что пожар в реанимации мог произойти из-за возгорания заупокойной свечи по умершему от СOVID-19 пациенту, ведь в реанимации одновременно работали 5 кислородных концентраторов, что создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом.

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