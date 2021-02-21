Кроме того нарушители привезли несколько чемоданов с сигарами премиум-брендов.

Граждане Китая пытались с нарушением таможенных правил провезти кубинские сигары и гомеопатию из яда голубого скорпиона на общую сумму свыше 4,6 млн грн.

Читайте такжеВезла клиентам в РФ: в Харьковской области женщина попалась на контрабанде старинных икон

Как сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины, нарушителей задержали в аэропорту «Борисполь».

«Трое мужчин и женщина - граждане Китая прилетели с Кубы транзитом через Францию, пытались пронести по «зеленому коридору» 12 чемоданов кубинских сигар и гомеопатических препаратов», - говорится в сообщении.

Во время проведения таможенного контроля инспекторы Киевской таможни обнаружили в их чемоданах 5 831 кубинскую сигару и 717 упаковок дорогих гомеопатических препаратов.

«Это оказались сигары разных производителей, фасованных как в презентабельные лакированные деревянные коробки с сертификатами, так и в полиэтиленовые, пластиковые и картонные упаковки. В частности, это премиум-сигары ручной скрутки брендов Montecristo, Cohiba, Trinidad, Bolivar стоимость упаковки из 10-25 сигар которых в Украине стоит в среднем 6 - 9 тыс. грн. Общая стоимость обнаруженных гомеопатических препаратов, которые изготавливаются из яда голубого скорпиона, составляет почти 2 млн грн», - отметили в ГТСУ.

При этом в ведомстве напомнили, что согласно действующим нормам, гражданам, достигшим 18-летнего возраста, разрешено ввозить в Украину не более 50 сигар на человека, а норма же лекарственных средств на одно лицо ограничена пятью упаковками каждого наименования.

В отношении четырех граждан Китая составили протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины, а товар изъяли.

«Общая стоимость изъятого у трех пассажиров составила 4,6 млн грн, стоимость сигар и препаратов у четвертого гражданина Китая сейчас подсчитывается», - добавили в ГТСУ.

Больше новостей на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк