Ему грозит пожизненное заключение.

"Голосеевский стрелок" Иван Мартынюк заявил, что открыл стрельбу из-за того, что ему не предоставили решения суда и не дали дождаться адвокатов.

Об этом пишет Telegram-канал PavlovskyNews.

О деталях происшествия он рассказал в ходе заседания в Голосеевском суде, где ему должны избрать меру пресечения.

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По его словам, он принял решение стрелять, когда понял, что дверные петли спиливают болгаркой.

В квартире в это время находилась его гражданская жена.

Он отметил, что не мог впустить патрульных, так как был сломан дверной замок. Также мужчина рассказал, что разлил бензин в квартире, испугавшись угроз штурма КОРДа.

Мартынюк подчеркнул, что не может понять, почему полицейские участвовали во вскрытии двери.

Стрельба в Киеве 7 июля: подробности

Утром 7 июля в Киеве провели спецоперацию по задержанию вооруженного мужчины, который ранил двух человек, в том числе полицейского.

По предварительной информации, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов о конфликте в квартире на проспекте Голосеевском. На месте происшествия владелец квартиры выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских.

Правоохранитель получил огнестрельное ранение руки, а другой мужчина – ранение в лицо. После этого злоумышленник закрылся в квартире и поджег ее.

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Автор: Людмила Жерновская