Из квартиры, в которой жил экс-прокурор, доносились крики, происходили скандалы, выяснили журналисты.

В четверг, 12 августа, в Днепре полицейским сообщили о том, что в одном из домов на проспекте Богдана Хмельницкого произошел конфликт. Прибывшие копы выяснили, что в доме живет тиран – бывший прокурор, который терроризирует соседей и свою семью.

Соседи пожаловались, что экс-прокурор уже более двух лет мешает им жить спокойно – из квартиры, в которой он проживает, доносятся крики, там происходят скандалы, плачет ребенок, устраиваются попойки, идет неприятный запах, сообщили "Репортер Днепр" источники, близкие к правоохранителям.

По их сведениям, в четверг в жилье случился очередной конфликт. Полицейские пришли в квартиру и увидели избитую жену в крови и ребенка, 2018 года рождения, в грязном подгузнике.

"…гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, со следами крови на руках. Его жена, также в пьяном состоянии, была сильно избита – кровь, синяки и гематомы… в квартире находился ребенок... Мальчик был без обуви, в грязном подгузнике, на котором были следы крови", – выяснили журналисты.

Читайте такжеВ Киеве обвиненный в насилии парень выпрыгнул с восьмого этажаПравоохранители также увидели следы крови на кухне. В квартире шкаф и диван были в аварийном состоянии, вещи валялись, а в холодильнике не было еды.

У женщины медики нашли сотрясение мозга, множественные гематомы и черепно-мозговую травму.

Мальчика решили передать медикам на обследование.

Бывшего прокурора правоохранители забрали в отделение.

Напомним, в Украине предусмотрено наказание за домашнее насилие – это ст. 126-1 Уголовного кодекса.

За такое правонарушение грозит такое наказание: общественные работы, арест до шести месяцев, ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы до двух лет.

Автор: Екатерина Присяжнюк