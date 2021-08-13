13-летнего мальчика госпитализировали с пулевым ранением брюшной полости и повреждением внутренних органов.

В городе Рубежное 17-летний парень открыл огонь по компании подростков.

Об этом сообщает пресс-секретарь полиции региона Татьяна Погукай в Facebook.

Инцидент произошел 12 августа. Около 23:30 в полицию поступило сообщение о том, что 17-летний юноша ранил несовершеннолетнего.

Как выяснилось, подростки гуляли вблизи дома на ул. Смирнова. В это время 17-летний местный житель вынес из дома, предварительно, пневматическое ружье и выстрелил в направлении детей, которые уезжали на велосипедах.

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Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

"Во время осмотра пневматической винтовки установлено, что она сделана самостоятельно из запчастей разных пневматических винтовок калибра 4,5 мм, на частях маркировка и номера отсутствуют, она изъята и направлена для проведения экспертизы", - говорится в сообщении.

Следователи совместно с оперативниками устанавливают все обстоятельства произошедшего, свидетелей и мотивы, а также происхождение оружия. Решается вопрос об избрании меры пресечения парню.

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Автор: Людмила Жерновская