Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Во Львове двух коммунальщиков подозревают в нарушении норм безопасности дорожного движения, повлекшем смерть 10-летнего мальчика.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

В полиции напомнили, что трагедия произошла 21 марта на улице Зеленой во Львове.

Как установили правоохранители, 47-летний львовянин, управляя служебным автомобилем Mitsubishi L200, наехал на канализационный люк, который вылетел с места крепления и попал в лобовое стекло автомобиля Acura MDX под управлением 35-летнего жителя Львова, двигавшемся по встречной полосе. Разбив стекло, крышка попала в 10-летнего мальчика, который сидел на переднем пассажирском сиденье Acura MDX. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП.

Во время досудебного расследования следователи установили, что начальник и специалист отдела коммунального хозяйства одной из районных администраций Львовского городского совета, будучи ответственными за содержание автомобильных дорог, не приняли необходимых мер для своевременного обнаружения и ликвидации повреждений люка, а также не установили за 50-100 метров до опасного участка временных предупреждающих дорожных знаков.

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"Соответственно, во время движения водители обоих автомобилей не имели возможности вовремя обнаружить препятствие и принять меры для его объезда или остановки транспортного средства", - говорится в сообщении.

Сегодня, 17 декабря, следователи полиции сообщили им о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 288 (нарушение нормативно-правовых актов, норм и правил, касающихся ограждения дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи, - лишение свободы на срок до пяти лет.

Вскоре суд изберет подозреваемым меры пресечения.

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Автор: Светлана Макринская