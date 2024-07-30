Мужчина вины не признал и не раскаялся.

К 4 годам заключения приговорен охранник в Киеве, который во время воздушной тревоги не открыл дверь в укрытие в поликлинике, что привело к гибели трех человек, среди которых 9-летняя девочка. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Суд признал виновным охранника больницы в заведомом оставлении без помощи лиц, находившихся в опасном для жизни состоянии, и лишении возможности принять меры к самосохранению вследствие беспомощного состояния, при наличии возможности оказать им помощь, что привело к гибели трех человек (ч. 3 ст. 135 УК Украины)", - сказано в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что в суде было доказано, что охранник КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи № 3" во время объявления сигнала "воздушная тревога" в городе Киеве в ночь на 1 июня 2023 года не открыл двери укрытия. Это привело к тому, что во время ракетного обстрела Киева вооруженными силами России погибли три человека, среди которых 9-летняя девочка.

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В прокуратуре отмечают, что санкция ч. 3 ст. 135 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет, а гибель малолетнего ребенка, в соответствии со ст. 67 УК Украины является обстоятельством, отягчающим наказание.

В сообщении сказано, что обвиняемый своей вины не признал, в совершенном уголовном правонарушении не раскаялся.

"Во время судебного разбирательства мужчина постоянно менял показания относительно обстоятельств происшествия и причин, по которым он не открыл укрытие (не успел, не услышал сигнал тревоги, не увидел людей). В конце обвиняемый сообщил суду, что помещение больницы вообще не оборудовано укрытием и он не был обязан его открывать", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Прокурора предлагала назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев.

"В настоящее время прокуроры изучают приговор суда относительно оснований для его обжалования", - сказано в сообщении".

Инцидент с закрытым укрытием в Киеве

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 июня 2023 года россияне ударили по столице Украины баллистическими ракетами.

В Деснянском районе Киева во время этой ночной атаки россиян группа людей не смогла попасть внутрь укрытия, которое расположено в поликлинике.

Тогда муж одной из погибших женщин рассказал, что семья пришла в укрытие после объявления воздушной тревоги, но оно оказалось закрытым. Он отмечал, что люди бежали в укрытие, но оно было закрыто - люди среди которых были женщины и дети очень долго стучали, но никто не открыл дверь.

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