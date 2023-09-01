Около 16% школ до сих пор не оборудованы укрытиями для безопасного учебного процесса.

Почти 84% украинских школ имеют укрытия, что является определяющим требованием для обучения учащихся в автономном режиме.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, который напомнил, что в этом году Кабмин выделил регионам 1,5 миллиарда гривень на обустройство защитных сооружений в школах.

"В школы в этом году пойдут 4 миллиона учеников, 10,5 тысяч школ физически откроют свои двери с 1 сентября. Более 6,5 тысяч из них будут работать в обычном формате, остальные почти 4 тысячи школ – в смешанном формате, еще 2,5 тысячи школ продолжат работу в дистанционной форме", - отметил он.

Также он напомнил, что в этом году правительство выделило 1 миллиард гривень регионам на закупку школьных автобусов.

"Уже сейчас 18 областей подписали договоры на закупку почти 500 школьных автобусов. Благодаря постоянной работе с нашими европейскими партнерами удалось достичь договоренности на поставку еще более 300 автобусов до конца этого года, эти автобусы поступят от Евросоюза как гуманитарная помощь, 192 автобуса уже переданы в школы", - сказал он.

Кроме этого, он добавил, что для улучшения образования в онлайн-режиме украинские учителя получили почти 96 тысяч ноутбуков, а школьники – примерно 36 тысяч девайсов. До конца года ученики получат еще 40 тысяч гаджетов.

Ситуация с укрытиями

С начала полномасштабного вторжения киевляне и жители других городов жаловались на массовые случаи закрытых укрытий во время воздушных тревог. Огласку ситуация получила после трагедии, которая произошла в столице в ночь на 1 июня. Тогда люди не смогли попасть в укрытие одной из больниц, потому что двери были закрыты. Тогда у здания поликлиники погибли три человека - две женщины и девочка.

После этого инцидента по всей стране начались масштабные проверки укрытий.

30 августа 2023 года в Киеве приняли важное решение: укрытия в учебных заведениях будут открыты круглосуточно. Беспрепятственное пребывание граждан в защитных сооружениях гражданской защиты во время воздушной тревоги должны обеспечить главы районных администраций столицы и руководители учебных заведений Киева.

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