Всех детей вывели на улицу по тревоге / фото Киев оперативный
В киевской школе №290 во время пятого урока распылили газовый баллончик.
Об этом сообщает «Киев оперативный».
Инцидент произошел во вторник, 2 марта, около 12:40. Один из старшеклассников распылил газ в здании школы.
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Всех детей вывели на улицу по тревоге, после чего позвонили родителями и попросили забрать их со школы. Некоторые ученики чихали, терли глаза и плакали на улице.
Со старшеклассником, распылившим газ, будет разбираться полиция.
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