Со старшеклассником, распылившим газ, будет разбираться полиция.

В киевской школе №290 во время пятого урока распылили газовый баллончик.

Об этом сообщает «Киев оперативный».

Инцидент произошел во вторник, 2 марта, около 12:40. Один из старшеклассников распылил газ в здании школы.

Читайте такжеВ Николаевской области в результате взрыва под железобетонной плитой оказался человек (фото)

Всех детей вывели на улицу по тревоге, после чего позвонили родителями и попросили забрать их со школы. Некоторые ученики чихали, терли глаза и плакали на улице.

Со старшеклассником, распылившим газ, будет разбираться полиция.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН