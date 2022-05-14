Журналиста подозревают в незаконных действиях со взрывчатыми веществами.

Российское ФСБ сфальсифицировало уголовное дело против крымской журналистики Ирины Данилович.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

"Женщину удерживали в здании российского ФСБ во временно оккупированном Крыму в течение восьми дней. Там силовики проводили тестирование на полиграфе и угрожали вывезти в лес, если она что-то будет скрывать. Все это время Ирину кормили один раз в день, а под конец пребывания в ФСБ заставили подписать пустые бланки в обмен на "освобождение". После этого ей сообщили, что в сумочке нашли двести граммов взрывчатки и отвезли ее в "суд" для избрания меры пресечения. На тринадцатые сутки после похищения Ирины Данилович, адвокату подтвердили, что гражданская журналистка находится в следственном изоляторе Симферополя", - заявила омбудсмен.

По словам Денисовой, журналиста подозревают в незаконных действиях со взрывчатыми веществами (ч. 1. ст. 222.1 Уголовного кодекса РФ). Санкция статьи предусматривает от шести до восьми лет и до 100 тысяч рублей штрафа.

"Сфабрикованное дело против крымской журналистики Ирины Данилович является примером запугивания независимых журналистов, подавлением свободы мысли во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий украинских граждан страной-оккупантом. Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине", - подчеркнула уполномоченные ВР.

Ранее сообщалось, что в Крыму родственников воюющих оккупантов предупредили о последствиях.

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