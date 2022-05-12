Местные жители начали получать "приветы" от украинских патриотов.

Родственники крымчан, воюющих в рядах российской армии против Украины, начали получать "приветы". Им поступают предупреждения о неизбежной расплате за это.

Об этом сообщают крымские Телеграм-каналы.

"Военнослужащий Российской Федерации, знай: мы уже здесь. Крым – это Украина", - написано на наклейке, оставленной на машине в оккупированной Евпатории.

В еще одном случае жительница оккупированного полуострова, жена коллаборанта обнаружила "предупреждение" на двери квартиры.

"Просто паника. Я вернулась домой, а на моей двери – вот это вот… Муж участвует в "военной спецоперации" в Украине. Боже…", - жалуется она в соцсетях.

Ранее военный эксперт Олег Жданов предложил превратить Крым в "тупик" для оккупантов, сделав невозможным их отступление из Херсонской области на полуостров. По мнению Жданова, россияне должны возвращаться сразу в Ростовскую область.

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