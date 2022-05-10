Российские военные прикрываются свежемобилизированными.

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации в оккупированном Луганске выискивают людей, которые избежали "мобилизации". Этих людей используют в качестве прикрытия для российских военных

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"По нашей информации, которая приходит из оккупированного Луганска, та волна мобилизации закончилась и мужчин на улицах не осталось. Но приехали ФСБшники, и они сейчас обходят каждую квартиру в домах, чтобы искать тех, кто откупился от мобилизации", - отметил Гайдай.

При этом он указал, что войска РФ прикрываются свежемобилизованными и идут в последнем эшелоне.

"Идут "лнр"-овцы, потом кадыровцы, а потом уже российские войска. Даже солдаты частных военных компаний не идут в первые волны атаки", - подытожил глава Луганской ОВА.

Как ранее сообщал УНИАН, Россия продолжает скрытую мобилизацию, агитируя "казаков" и безработных для войны против Украины.

При этом российские солдаты, которые попали в плен к украинским военным, рассказали о скрытой мобилизации в России. Оккупантам обещали большие деньги и относительно спокойные задачи: разбирать завалы и приводить в порядок улицы в так называемых "Л/ДНР", переносить и грузить убитых и раненых, а также дежурить на блокпостах. На самом же деле, всех "резервистов" послали в самые горячие боевые точки.

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