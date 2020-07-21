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Появились фото и видео с места захвата заложников в автобусе в Луцке

11:12, 21 июля 2020
Происшествия
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Точное количество заложников неизвестно / фото volynnews.com

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В транспортном средстве он насильно удерживает, по предварительной информации, около 20 человек.

Известно, что мужчина высказывал возмущение существующей системой, отказался выходить и отпускать людей, а также стрелял в сторону правоохранителей. С ним ведут переговоры.

Центр Луцка перекрыт полицией. На место происшествия прибывает военная техника.

В сети делятся фото с места инцидента. Фотографии опубликовало издание "Волынские новости".

Также появилось видео с места, где мужчина удерживает заложников в автобусе.

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