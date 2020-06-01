В Боярке доломали фонтан, который месяц назад обрушила девушка с ребенком (видео)
11:39, 01 июня 2020Происшествия
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Месяц назад на фонтан выкарабкалась девушка с ребенком и обрушила его.
На записи видно, как мужчина залазит на вершину сооружения и садится там / скриншот из видео
В Боярке Киевской области вандал доломал фонтан, на который месяц назад выкарабкалась девушка с ребенком и обрушила его.
Запись с камер видеонаблюдения появился на странице "Киев оперативный" в Facebook.
На записи видно, как мужчина залазит на вершину сооружения и садится там. После этого фонтан падает, а незнакомец идет к своей компании на лавочку.
Как сообщал УНИАН, камеры наблюдения в городе Боярка Киевской области зафиксировали момент повреждения городского фонтана женщиной с ребенком на плечах. Женщина выкарабкалась на фонтан, который потом разбился.
Позже участковый офицер полиции опознал женщину, которая выкарабкалась на фонтан. Ней оказалась 20-летняя местная жительница.
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