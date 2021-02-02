Сегодня мужчина с топором устроил пожар в "Эпицентре" под Николаевом и ранил двух его охранников.

Мужчина, который устроил пожар в «Эпицентре» и ранил двух его охранников топором, прокомментировал свои действия.

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Видео допроса преступника опубликовала Полиция Николаевской области. В частности, у задержанного спросили о мотивах его действий. Тот рассказал, что хотел «отомстить» владельцу сети.

«Хозяин «Эпицентра» как поднялся 20 лет назад? Отрезал уши, носы женщинам и детям. Эти уши он морозил и отправлял мешками в Европу. Таким образом зарабатывал деньги. Таким образом поднялся 20 лет назад. За это я и отомстил ему, за эти преступления», — высказался он.

Пожар в Эпицентре в Первомайске

Сегодня в городе Первомайск Николаевской области спасатели ликвидировали масштабный пожар в торговом центре "Эпицентр".

По данным полиции, пожар устроил 37-летний мужчина, вооруженный ножом и топором. Он разлил в помещении горючую жидкость и устроил поджог, ранил охранника и пытался сбежать. При задержании преступник ранил топором еще одного охранника.

В "Эпицентре" заявили, что поджигателей в Первомайске было двое: второго ищут правоохранители.

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Автор: Дмитрий Захаров