Президент Украины подчеркнул, что 60 кораблей с продовольствием готовятся к отправке в страны Азии и Африки.

В рамках инициативы Grain From Ukraine аккумулированы уже почти 150 млн долларов, сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

"Наш саммит поддержали более 20 государств. Общая сумма, которую мы аккумулировали для Grain From Ukraine, - уже почти 150 млн долларов. Работа продолжается. Готовим до 60 кораблей", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что никогда больше голод не должен использоваться как оружие.

Видео дня

"Сегодня мы провели первый международный саммит. Мы не просто отбиваемся от агрессии. Мы шаг за шагом создаем систему, которая остановит агрессию, демонтирует ее последствия и будет гарантировать долговременную безопасность - безопасность Украины, всей Европе и мира. Продовольственная безопасность - один из ключевых элементов глобальной стабильности. Это то, в чем лидерская роль Украины проявляется наиболее очевидно", - отметил президент.

Он поблагодарил всех, кто помогает Украине и работает ради европейской и глобальной безопасности.

Зеленский также призвал сегодня почтить память украинцев, детей и взрослых, чьи жизни были забраны Голодомором-геноцидом.

Зерновая инициатива Украины

Как сообщал УНИАН, 15 ноября президент Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита "Группы двадцати" призвал лидеров этих стран присоединиться к украинской инициативе по помощи бедным продовольствием.

26 ноября Зеленский объявил о старте новой международной инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие будет отправляться в страны Африки и Азии.

По его словам, Украина планирует отправить с украинских портов по крайней мере 60 судов в страны, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса и нуждаются в срочной помощи. Это Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сомали, Конго, Кения, Йемен и другие.

Предполагается, что каждый корабль с зерном обеспечит потребность в продовольствии в среднем для 90 тыс. человек.

Зеленский призвал партнеров участвовать в инициативе и сообщил, что к Grain from Ukraine на сегодня присоединились уже 20 стран, еще более 10 - готовятся присоединиться. В частности, Великобритания выделит 5 млн фунтов стерлингов на реализацию украинской инициативы Grain from Ukraine по доставке продовольствие беднейшим странам.

Также президент предлагает расширить экспортную зерновую инициативу на другие украинские порты, в частности на порты Николаева и Ольвия в Николаевской области.

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