Также из-под стражи освобожден другой фигурант коррупционного дела застройщик Сергей Копыстир.

Экс-глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, народный депутат Андрей Одарченко и застройщик Сергей Копыстира освобождены из-под стражи. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

"Во всех трех случаях внесен залог, определенный судом. Нам неизвестно, внесли ли они залог самостоятельно или это сделали третьи лица, но скорость внесения многомиллионных залогов космическая", - отмечают в ЦПК.

Обращается внимание, что Щиголя отправили под стражу с залогом в 25 млн грн, нардепа Одарченко - с залогом в 15 млн грн. Копыстиру отправили в СИЗО только сегодня утром, определив залог в 100 млн грн, а уже к вечеру деньги внесли.

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В ЦПК добавили, что прокуроры САП просили значительно большие суммы для Щиголя (50 млн грн) и Копыстиры (199,9 млн грн).

После выхода из СИЗО все подозреваемые должны будут соблюдать ряд обязательств, в частности воздержаться от общения со свидетелями или другими подозреваемыми, сдать паспорта для выезда за границу и носить электронный браслет.

Если они обязанности нарушат, то залог могут взыскать в бюджет.

Дело Одарченко - детали

21 ноября в САП заявили, что действующему народному депутату, который пытался подкупить топ-чиновника Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины биткоинами, сообщили о подозрении. Оказалось, что речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Андрее Одарченко.

Высший антикоррупционный суд рассмотрел дело и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 15 миллионов гривен. Одарченко отрицает, что давал взятку председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему.

Дело о миллионных хищениях в Госспецсвязи

В тот же день, 21 ноября, стало известно о коррупционном скандале, фигурантами которого являются председатель Госспецсвязи, его заместитель и другие должностные лица. Официально сообщалось, что детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн членам организованной группы всего из 6 человек. Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

В рамках досудебного расследования установлено, что в 2021 году состоялась закупка средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных. Победителем закупки определена компания подконтрольная организатору преступной организации, которая поставила программное обеспечение ГП "Украинские специальные системы", принадлежащее к сфере Госспецсвязи, по завышенной стоимости.

По условиям договоров на поставку соответствующего ПО и услуг ГП перечислило в 2021-2022 годах более 285 млн грн. Однако реальная стоимость ПО, которое компания приобрели у иностранного производителя, составила 223 млн грн. разницу этих средств, а именно более 62 млн грн, участники преступной схемы вывели на счета подконтрольных компаний за рубежом с целью легализации и распределения между членами организованной группы.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления. На сегодня известно, что чиновники лишились должностей: Кабмин уволил главу Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя - Виктора Жору.

22 ноября, Центр противодействия коррупции (ЦПК) сообщил, что по делу о средствах Госспецсвязи суд избрал меру пресечения подозреваемому в организации схемы - Роману Ковалю. По данным следствия, в течение 2020-2022 годов он в сговоре с руководством Госспецсвязи разработал схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения.

В ЦПК информировали, что Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. При этом ему определили залог в размере 50 млн грн.

23 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему председателю Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Юрию Щиголю - его взяли под стражу с возможностью внесения залога.

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