НАБУ обнародовало детали совершения преступления.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему председателю Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Юрию Щеголю - его взяли под стражу с возможностью внесения залога.

"23 ноября по ходатайству прокурора САП следственный судья ВАКС избрал меру пресечения бывшему председателю Госспецсвязи, который совместно с другими лицами подозревается в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн при закупке Государственной службой средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных. Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к бывшему главе Госспецсвязи меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 25 млн грн залога и возложением процессуальных обязанностей в случае ее внесения", - информирует САП.

Также обнародовано видео о деталях совершения преступления группой указанных лиц.

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Дело о миллионных хищениях в Госспецсвязи: что известно на сегодня

О коррупционном скандале стало известно два дня назад от САП и НАБУ. Детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении госсредствами на сумму более 62 млн грн председателем Госспецсвязи, его заместителем и другими должностным лицам. В совершении преступлений подозреваются члены организованной группы из 6 человек.

Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

В рамках досудебного расследования установлено, что в 2021 году состоялась закупка средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных. Победителем закупки определена компания подконтрольная организатору преступной организации, которая поставила программное обеспечение ГП "Украинские специальные системы", принадлежащее Госспецсвязи, по завышенной цене.

По условиям договоров на поставку соответствующего ПО и услуг ГП перечислило в 2021-2022 годах более 285 млн грн. Однако реальная стоимость ПО, которое компания приобрели у иностранного производителя, составила 223 млн грн.

Разницу этих средств, а именно более 62 млн грн, участники преступной схемы вывели на счета подконтрольных компаний за рубежом с целью легализации и распределения между членами организованной группы.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

На сегодня известно, что чиновники лишились должностей: Кабмин уволил главу Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя - Виктора Жору.

22 ноября, Центр противодействия коррупции (ЦПК) сообщил, что по делу о средствах Госспецсвязи суд избрал меру пресечения подозреваемому в организации схемы - Роману Ковалю. По данным следствия, в течение 2020-2022 годов он в сговоре с руководством Госспецсвязи разработал схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения. В ЦПК информировали, что Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. При этом ему определили залог в размере 50 млн грн.

В случае внесения залога на Щеголя будут возложены определенные обязанности, в частности не общаться с другими подозреваемыми и свидетелями, сдать загранпаспорт, не выезжать за пределы Киева и села Вишенки.

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