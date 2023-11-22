По его версии, он общался с Найемом относительно помощи университету.

Народный депутат Андрей Одарченко из партии "Слуга народа" возразил, что давал взятку председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему.

"Да, я много раз разговаривал с Мустафой Найем по разным темам. Никаких предложений неправомерной выгоды я не озвучивал. Было исключительно общение по помощи, выделению средств государственному биотехнологическому университету", - заявил он во время заседания Высшего антикоррупционного суда, пишет Радио Свобода.

Одарченко утверждает, что Найем просил его научить пользоваться криптогамнцем.

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"Мустафа попросил меня, чтобы я научил его пользоваться криптой. Я сам не умею, только недавно купил криптокошелек, который у меня изъяли. Он пустой, там зеро, ничего нет. Я не переводил ему никаких биткоинов, мы (с Артемом Чернецким) просто настроили в отеле Hilton, показали, как пользоваться", – сказал нардеп.

По его версии, он общался с Найемом относительно помощи университету.

"Я обратился к бывшему своему коллеге, пришел на прием... Он меня пригласил. Я пришел, показал альбом разрушенного университета. Был Найем. Он увидел, захотел помогать сразу", - заявил он.

Он утверждает, что решение о выделении денег из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии принимается в несколько этапов, в том числе коллегиально.

Обвинения Одарченко во взятке - детали

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили о подозрении действующему народному депутату, который пытался подкупить топ-чиновника Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины биткоинами.

Речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Андрее Одарченко. Он является председателем подкомитета по вопросам антикоррупционной политики в сфере хозяйственных, земельных и градостроительных правоотношений Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики.

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