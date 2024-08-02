В декабре 2023 года экс-руководитель этого учреждения смог получить решение об установлении ему максимального уровня пенсии.

Экс-глава Божковской колонии, где были организованы пытки и издевательства над заключенными, получил при увольнении 400 тысяч гривень премии и позже максимальную пенсию.

Об этом говорится в сообщении омбудсмена Дмитрия Лубинца, который призывает ГБР проверить, почему "руководство уголовно-исполнительной службы приняло решение о безосновательном и незаконном начислении 400% премирования руководителя после установленных систематических нарушений и фактов пыток и избиения осужденных".

"В июле 2023 года во время проведения служебного расследования, не дожидаясь окончательных выводов, согласовано увольнение по собственному желанию начальника учреждения с выплатой ему премий 400% к должностному окладу "за особые достижения в работе" и других денежных выплат на общую сумму почти 400 тысяч", - добавил он.

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В дальнейшем в декабре 2023 года экс-руководитель этого учреждения смог получить решение об установлении ему максимального уровня пенсии.

Издевательства в Божковской колонии - детали

Напомним, в мае ГБР сообщила о разоблачении масштабной системы пыток и издевательств над заключенными в тюрьмах в ряде регионов Украины. Тогда подозрения получили 4 сотрудника Божковской исправительной колонии №16 в Полтавской области. По данным следствия, жертвами были почти все, кто попадал в колонию. Новоприбывшим угрожали подселением к "отвергнутым обществом" заключенным, избивали и устраивали им жесткую процедуру "приема".

В случае отказа выполнять указания их били ногами, палками, выкручивали руки и прочее. Задокументирован также случай нанесения более 200 ударов одному из осужденных.

В результате военных действий в Украине и аннексии Крыма развернулся ужасный гуманитарный кризис. Издевательства, пытки, принудительные допросы, а также психологическое и физическое насилие - это жестокость, с которой столкнулось немало украинцев, особенно те, кто попытался уйти с оккупированных территорий.

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