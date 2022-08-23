Еще более 300 детей содержатся в специализированных учреждениях Краснодарского края.

Российская Федерация продолжает похищать детей с территории Украины и устраивать их незаконное усыновление со стороны российских граждан - уже более 1000 детей из Мариуполя переданы в российские семьи.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Только по информации Управления по вопросам семьи и детства города Краснодара, более 1000 украинских детей из захваченного русской армией Мариуполя были незаконно переданы посторонним лицам - в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае; еще более 300 детей сейчас находятся в специализированных заведениях Краснодарского края.

Такие действия РФ грубо нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, которая предусматривает обязательство государства-оккупанта не менять гражданского статуса детей, а также Конвенцию ООН о правах ребенка от 1989 года", - говорится в заявлении.

В МИД призвали международное сообщество, в частности ООН, осудить продолжающиеся преступления России против детей на территории Украины, а также принять немедленные меры против Москвы для пресечения ею дерзких нарушений норм международного права.

"Все украинские дети, которые были незаконно перемещены на территорию России, должны быть возвращены к их родителям или законным опекунам", - отмечают в МИД.

Напомним, что с начала полномасштабной вооруженной агрессии российские военные убили в Украине 373 ребенка.

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