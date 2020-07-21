Двух участников конфликта со студентами-иностранцами в Киеве отправили под ночной домашний арест

Фигуранты будут находиться под ночным домашним арестом на период досудебного расследования.

В Киеве суд сегодня избрал меру пресечения двум мужчинам, которые спровоцировали конфликт с иностранными студентами в Подольском районе.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

"На время досудебного расследования они будут находиться под ночным домашним арестом", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что два правонарушителя в состоянии алкогольного опьянения напали на граждан другого государства.

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Один из задержанных разбил стекло такси, ожидавшего потерпевших, а другой, выражаясь нецензурной бранью по поводу расовой принадлежности, ударил одного из студентов кулаком в лицо.

Как сообщал УНИАН, 19 июля около 22:00 в Подольское управление полиции поступило сообщение об инциденте со студентами из Республики Конго на проспекте Георгия Гонгадзе.

Двумя правонарушителями, которые активно участвовали в инциденте, оказались уроженцы Ривненской области, 1996 и 1997 годов рождения.

20 июля одному из фигурантов сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности), другому - по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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