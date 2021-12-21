У мужчины произошла асфиксия, приведшая к смерти.

В Киеве умер мужчина из-за халатности врача-анестезиолога. У пациента произошла асфиксия, которая привела к смерти.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По материалам следствия, в 2019 году мужчина обратился в Киевскую областную больницу. Врачи решили изъять из его желудка интрагастральный баллон, установленный ранее по медицинским показаниям.

Читайте такжеРада хочет жесткого наказания за служебную халатность, повлекшую смерть человека: будет "светить" до 10 лет тюрьмыМедицинская процедура должна была пройти под общей анестезией. Перед этим мужчину осмотрели и установили показатели сатурации на уровне 84% при норме 95-100%.

Несмотря на то, что уровень насыщения кислородом в крови человека ниже 90% считается низким, а ниже 80% - угрожающим функционированию мозга и сердца, врач ввел анестезию.

Как выяснилось, вследствие ненадлежащего исполнения врачом своих профессиональных обязанностей у пациента произошла асфиксия и временная остановка сердца. Это повлекло смерть.

По заключению экспертов, действия анестезиолога привели к смерти пациента.

Врачу-анестезиологу сообщили о подозрении о ненадлежащем исполнении медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного к ним отношения, повлекшего тяжкие последствия для больного, то есть в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 140 УК Украины.

Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове женщина задушила 2-летнего сына и выбросилась с 4 этажа квартиры.

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