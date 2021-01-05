В результате ДТП еще один подросток попал в больницу, водитель задержан.

В Житомирской области полицейские задержали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения смертельно травмировал 10-летнего ребенка.

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Как сообщается на сайте областной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера вечером в пгт Белокоровичи Олевского района.

"Около 22:20 по ул. Гагарина поселка водитель "Фиат Добло Макси", двигаясь в направлении выезда из населенного пункта к автодороге Киев-Ковель, в темноте на неосвещенном участке дороги совершил наезд на группу подростков", - говорится в сообщении.

В результате ДТП 10-летний мальчик скончался на месте от полученных травм, 15-летний подросток попал в больницу с открытым переломом ноги.

"Водитель, 31-летний житель с. Лопатичи, был доставлен в медицинское учреждение для освидетельствования на употребление алкоголя. У него отобраны образцы крови. По внешним признакам, мужчина находился в состоянии опьянения", - сообщили в полиции.

Водитель задержан, проводятся следственные действия. Транспортное средство изъято и назначается его экспертное исследование.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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Автор: Надя Пришляк