Владельцем автобуса, который попал в смертельное ДТП в Польше, является перевозчик ЧП Тарас Стецик из Тернополя.
Об этом сообщает Zaxid.net.
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Эту информацию якобы подтвердил сам перевозчик изданию.
На сайте с отзывами о перевозчиках страница данной компании «забита» негативными оценками и комментариями. Рейтинг данного перевозчика составляет 2,44 из пяти возможных звезд.
Судя по комментариям, люди чаще всего жаловались на плохие автобусы, несоблюдение карантинных норм и хамское отношение со стороны водителей.
ДТП с украинцами в Польше: что известно
- Ночью 6 марта в Подкарпатском воеводстве, в 30 км от границы с Украиной, в ДТП попал украинский рейсовый автобус, в котором находились 57 украинцев.
- В аварии погибли 5 человек, 35 были госпитализированы.
- По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус слетел в кювет и перевернулся.
- По состоянию на утро 7 марта в больницах находились 28 пострадавших. Девять человек в тяжелом состоянии.
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