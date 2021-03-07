ДТП в Польше: пассажиры неоднократно жаловались на перевозчика

Люди чаще всего жаловались на плохие автобусы, несоблюдение карантинных норм и хамское отношение со стороны водителей.

Владельцем автобуса, который попал в смертельное ДТП в Польше, является перевозчик ЧП Тарас Стецик из Тернополя. Об этом сообщает Zaxid.net. Читайте такжеДТП с украинцами в Польше: 9 пострадавших в тяжелом состоянии Эту информацию якобы подтвердил сам перевозчик изданию. На сайте с отзывами о перевозчиках страница данной компании «забита» негативными оценками и комментариями. Рейтинг данного перевозчика составляет 2,44 из пяти возможных звезд. Судя по комментариям, люди чаще всего жаловались на плохие автобусы, несоблюдение карантинных норм и хамское отношение со стороны водителей. ДТП с украинцами в Польше: что известно Ночью 6 марта в Подкарпатском воеводстве, в 30 км от границы с Украиной, в ДТП попал украинский рейсовый автобус, в котором находились 57 украинцев.

В аварии погибли 5 человек, 35 были госпитализированы.

По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус слетел в кювет и перевернулся.

По состоянию на утро 7 марта в больницах находились 28 пострадавших. Девять человек в тяжелом состоянии. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Елена Коваленко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter