Ранее пассажиры писали негативные отзывы о перевозчике / Иллюстрация REUTERS

Владельцем автобуса, который попал в смертельное ДТП в Польше, является перевозчик ЧП Тарас Стецик из Тернополя.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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Эту информацию якобы подтвердил сам перевозчик изданию.

На сайте с отзывами о перевозчиках страница данной компании «забита» негативными оценками и комментариями. Рейтинг данного перевозчика составляет 2,44 из пяти возможных звезд.

Судя по комментариям, люди чаще всего жаловались на плохие автобусы, несоблюдение карантинных норм и хамское отношение со стороны водителей.

Скриншот Infobus
Скриншот Infobus

ДТП с украинцами в Польше: что известно

  • Ночью 6 марта в Подкарпатском воеводстве, в 30 км от границы с Украиной, в ДТП попал украинский рейсовый автобус, в котором находились 57 украинцев.
  • В аварии погибли 5 человек, 35 были госпитализированы.
  • По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус слетел в кювет и перевернулся.
  • По состоянию на утро 7 марта в больницах находились 28 пострадавших. Девять человек в тяжелом состоянии.

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Автор: Елена Коваленко